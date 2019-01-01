Цей підручник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фізична терапія» на 1-му медичному факультеті Карлового університету й Загальної факультетської лікарні у Празі (1-го МФ КУ і ЗФН у Празі).



«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ» - підручник для студентів Автор: Швесткова Ольга, Сладкова Петра та кол.

Рік видання: 2019

Кількість сторінок: 272

Обкладинка: м´яка

Формат: 205х260 мм

ISBN 978-617-7286-53-9









Цей підручник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фізична терапія» на 1-му медичному факультеті Карлового університету й Загальної факультетської лікарні у Празі (1-го МФ КУ і ЗФН у Празі).

Підручник практично орієнтований і призначений допомогти набути базових знань в галузі фізичної терапії студентам трьох курсів.

Підручник є результатом діяльності колективу лікарів, фізіотерапевтів й ерготерапевтів, які забезпечують проведення теоретичного та практичного навчання зі спеціальності «Фізична терапія» на 1-му МФ КУ і ЗФЛ у Празі.

Книга складається із трьох частин: загальної, спеціальної, й частини, присвяченої науці і дослідженням у царині фізичної терапії та реабілітації.

Загальна частина містить характеристику галузі, основні діагностичні принципи, включно з комплексною фізіотерапевтичною формою, а також засади ергодіагностики (дотрудова реабілітація). Важлива частина присвячена Міжнародній класифікації функціональності, обмеження життєдіяльності та здоров’я ВООЗ, її застосуванню у фізичній терапії, інформації про процес призначення й використання технічних допоміжних засобів, а також короткому огляду чинного законодавства в реабілітації. Спеціальний розділ орієнтує в основних клінічних дисциплінах: хірургії, терапії та неврології. Коротку характеристику вибраної клінічної дисципліни підготував лікар зі спеціалізацією у відповідній галузі й одночасно з реабілітаційною спеціалізацією. Ще один розділ присвячений основним діагностичним і терапевтичним підходам до фізичної терапії у вибраних клінічних дисциплінах. Діагностична частина містить фізіотерапевтичні обстеження у відповідних клінічних дисциплінах. Терапевтична частина коротко, але докладно описує часто використовувані спеціальні фізіотерапевтичні методи.

В останній частині студенти дізнаються про можливості використання сучасних технологій у фізичній терапії, про їхнє значення для «доказової медицини» (англ. evidence based medicine) у реабілітації. В кінці посібника наведено алфавітний покажчик використаних скорочень та список літератури, а також додатки.

Підручник у перекладі українською мовою створено за фінансової підтримки Міністерствавнутрішніх справ Чеської Республіки в рамках проекту „MEDEVAC“, переклад та публікацію цієї книги підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи - House of Europe, видання здійснено за підтримки Чеського центру в Києві.

Рецензія МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» recenzija-klinika-oberig.pdf

(373,71 KB)

Як придбати

Цей підручник ви можете завантажити безкоштовно у форматі PDF, а також придбати друкований варіант.

Щоб отримати підручник у форматі PDF, необхідно заповнити форму нижче. Після заповнення форми Ви зможете завантажити підручник.

Майнові та авторські права згідно закону України «Про авторське право і суміжні права» належать виключно Карловому університету, що визначається забороною на подальше відтворення, матеріальне безкоштовне чи комерційне (матеріальне чи цифрове) поширення підручника.

Loading…

Купуючи друковану версію підручника, ви сплачуєте виключно вартість друку, тому сума може відрізнятись залежно від кількості замовлених примірників. Для детальної інформації звертайтесь до нашого координатора vandych@czech.cz

Дивіться також: ГОТОВИЙ ДО ЗАМОВЛЕННЯ ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ: «ЕРГОТЕРАПІЯ»